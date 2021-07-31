前總統李登輝逝世一周年，美國在台協會（AIT）今天發表聲明稱讚「李前總統是改革先行者，也是美國的夥伴和摯友。」

AIT表示，在李前總統的領導下，台灣在短短十多年間轉型成充滿活力的民主制度；李前總統也在其任內奠定了美台夥伴關係的基石，讓美台人民、印太地區及全世界皆獲益甚多。

AIT指出，作為美國愛荷華州立大學和康乃爾大學的校友，李前總統也體現了美台人民之間深厚且廣泛的情誼。李前總統憑藉著勇氣與決心，成功帶領台灣轉型成民主與自由的燈塔，並鞏固美台長遠深刻的雙邊友誼。