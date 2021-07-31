李登輝逝世周年 AIT讚改革先行者 16:552021/07/31 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統李登輝逝世一周年，美國在台協會（AIT）今天發表聲明稱讚「李前總統是改革先行者，也是美國的夥伴和摯友。」（取自AIT臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝逝世一周年，美國在台協會（AIT）今天發表聲明稱讚「李前總統是改革先行者，也是美國的夥伴和摯友。」 AIT表示，在李前總統的領導下，台灣在短短十多年間轉型成充滿活力的民主制度；李前總統也在其任內奠定了美台夥伴關係的基石，讓美台人民、印太地區及全世界皆獲益甚多。 AIT指出，作為美國愛荷華州立大學和康乃爾大學的校友，李前總統也體現了美台人民之間深厚且廣泛的情誼。李前總統憑藉著勇氣與決心，成功帶領台灣轉型成民主與自由的燈塔，並鞏固美台長遠深刻的雙邊友誼。 李登輝逝世周年 蔡賴赴五指山致意 手機遭駭 政府三不管 #李前總統 #AIT #美台 #美國 #轉型成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 媒體的良心不見了 04:102021/07/31 時論廣場 Delta變異株傳染力驚人 美研究：染疫者中74％已打完疫苗 03:492021/07/31 國際 聯電擠下長榮 市值躍升第九 04:102021/07/31 財經要聞 健康有術》誠美材董事長 何昭陽靠游泳紓壓 一游就是30多年 14:212021/07/31 專題周報 李登輝逝世周年 紀念圖書館落腳台大 04:102021/07/30 政治要聞 南太國家取消陸投資港口計畫 一帶一路踢到鐵板 12:552021/07/31 國際 「戰鬥藍」南北串聯 趙少康：高雄開第一槍 08:002021/07/31 政治 海納百川》拜登為何急著想見習近平（陳思奕） 09:172021/07/31 海納百川 東奧》日本選手遭陸酸民出征登外媒 CNN這樣說 08:442021/07/31 國際 緬甸疫情飆升 軍頭向東協求救 04:102021/07/31 話題觀察 史話》歐陽聖恩專欄／一代名將張靈甫冤死孟良箇戰役 09:362021/07/31 兩岸史話 政治熱門新聞 蔡政府防疫大家有信心嗎？最新民調出乎意料 - 政治 陳時中若不放鬆這一項規定 沈富雄：跟他沒完沒了 - 政治 「戰鬥藍」南北串聯 趙少康：高雄開第一槍 - 政治 前民進黨主席是他大舅 蔡詩萍爆秘辛 - 政治 外國為何疫苗多到能捐台灣？他嗅出「恐怖節奏」 數千網友嚇傻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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