許姓男子與洪姓男子先後在今年3至5月間，於台中逢甲商圈行乞，員警認為曾勸離後又返回行乞，已違反社會秩序維護法，便函送台中地院裁罰。孰料，法官認定，警方勸導與2男行乞並非接續行為，不構成裁罰要件，裁定不罰。

裁定書指出，許姓男子於3月12日至逢甲商圈乞討，經警方勸阻後離，而同月16日、23日、25日，以及5月14日間，許男又再度前往同地點乞討，員警判定行為已違反社會秩序維護法第82條「於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者」，便依規定函送法院裁處。

而另一名洪姓男子則於4月3日前往逢甲路行乞，經員警勸阻離開後，又於5月8日回到現場，同樣被警方依社維法函送。

許男稱，他因沒錢吃飯，而身體有病痛，因此才會去行乞；洪男則稱，沒錢吃飯再加上眼睛看不清楚，才選擇乞討。

台中地院法官認為，社維法雖規定，乞討教化不聽勸阻者，可處3日以下拘留或新台幣1萬2千元以下罰鍰，而勸阻可透過口頭或書面，倘若勸阻後，仍繼續行為，方可認定為不聽勸阻並裁罰。

法官指出，許男與洪男均為被勸離後即停止行乞，數日後才又返回原處，此為不接續的行為，倘若警方是開出勸阻單後，2男仍繼續行乞，才能祭出裁罰。與構成要件不符，裁定不罰。可再上訴。