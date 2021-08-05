防疫警戒降級，高雄市先前宣布開放室內外相關運動場域，但仍須配戴口罩運動，卻有民眾向媒體投訴，指稱中正技擊館的風雨籃球場，有民眾在打球時將口罩拉到下巴，甚至在一旁休息的民眾更直接把口罩拔下，也未保持距離與朋友在球場邊聊天，警方表示，會加派警力到場稽查、勸導。

市府開放相關運動場域後，中正技擊館風雨球場是許多籃球愛好者到場運動的好地方，時常有大批民眾前往打球，但投訴民眾表示，經過球場經常看到球友在場上運動時，把口罩拉到下巴的畫面，甚至有民眾坐在場邊沒戴口罩也沒保持社交距離與人聊天，就怕成為防疫破口。

對此，高市警苓雅分局表示，確實在中正技擊館打球的民眾時常有將口罩拉到下巴的情況，但目前的做法是先予以勸導，針對勸導不聽者才會開單舉發，未來也會規畫防疫稽查的專案勤務，針對未戴口罩的民眾加強勸導、取締，杜絕運動場館成為防疫破口。

高市府衛生局則表示，目前雖然已開放相關運動場管，但仍要求打球民眾必須戴上口罩，會對相關案件進行了解，並依據舉發的事證，釐清相關情節，並酌予處分，針對未戴口罩者可依傳染病防治法裁處3000元至1萬5000元罰緩。