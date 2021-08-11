警方起出並起出做案用手機4支、三節棍、瑞士刀、商行租賃契約書等證物。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

警方起出並起出做案用手機4支、三節棍、瑞士刀、商行租賃契約書等證物。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

警方起出並起出做案用手機4支、三節棍、瑞士刀、商行租賃契約書等證物。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

「掛羊頭賣狗肉」！台南永康警分局與嘉義縣警察局刑事警察大隊、水上分局破獲恐嚇取財犯罪集團，施姓主嫌假借成立開發有限公司，以土地開發、建案營造等業務，找上台南、嘉義2家公司合夥，但合作期間故意以股份有問題等名目製造糾紛，脅迫被害人妥協，讓出經營權或交付錢財脫身，以此牟取超過5000萬元的不法暴利，警方逮獲施姓主嫌等4人，移送台南地檢署偵辦，施嫌裁定羈押獲准。

警方指出，44歲施姓主嫌在台南成立開發有限公司，表面上，以投資土地開發、經營權管理為名義，也果真找到2家公司合夥入股投資，但等到大魚上鉤，也談妥相關土地買賣事宜，就中途「變臉」，開始暴力脅迫、逼迫被害人妥協屈服讓出經營權或交付錢財，獨占經營權。

永康分局與嘉義縣警察局去年得知該犯罪集團犯行，攜手共同對該集團進行長期蒐證及監控，並報請台南地檢署檢察官指揮，9日分持拘票、搜索票前往台南、高雄及新北市等地同步查緝，逮捕施姓主嫌及朱姓、呂姓、郭姓成員共4人到案。並起出做案用手機4支、三節棍、瑞士刀、商行租賃契約書、銀行帳簿、等證物，詢訊後依涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、恐嚇、強制及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦並擴大追查其他共犯。