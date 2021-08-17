【愛傳媒潘懷宗專欄】迷思（Myth）通常是一個非常普遍但卻錯誤的看法，如果因為迷思或是其他個人信仰等因素，不願意施打疫苗，進而造成自己或他人因此而得到疾病，就叫做疫苗猶豫(Vaccine Hesitancy)。隨著近一年多來，新冠肺炎的肆虐，全球已有約兩億人染病，接近440萬人死亡，幸好許多國家迅速發展出疫苗，粗估新冠疫苗已經挽救了數百萬人的生命，功德無量。雖然「疫苗猶豫」並不是什麼新鮮事，而且在很多方面也不是完全沒有道理。但如果只是因為錯誤信息(迷思)所造成的話，那就得不償失了。對長期身為健康教育的推廣者（筆者）而言，這時候必須不厭其煩，就算重複再重複，也要為文，提醒大家了解，並踴躍施打疫苗，不要猶豫。

迷思1. 疫苗不安全，因為它們開發得太快了

確實，科學家們開發新冠疫苗的速度比迄今為止任何其他疫苗都要快——不到1 年。之前破紀錄是腮腺炎疫苗，它是在 4 年內開發出來的。然而，新冠疫苗開發得很快的原因有很多，但沒有一個是會降低其安全性。例如，科學家並不是從零開始的。儘管新冠病毒對科學家來說是全新的病毒，但研究人員早在幾十年前，就已經一直在研究冠狀病毒了。此外，由於新冠病毒觸及到地球上的每一個角落，所以疫苗的開發過程也因此涉及前所未有的全球合作。雖然有些科學家仍然面臨資金的困難，但也有研究人員從個別的國家投資中，獲得了研發資金。其他像是招募志願者方面，因為在疫情肆虐的情況下，不乏想要提供幫助的人，因此招募也異常順利。所以只要是WHO認證的疫苗，安全性都經過合理的評估，請放心。

迷思2. 疫苗會改變我的遺傳密碼DNA

輝瑞疫苗和莫德納疫苗，都是《信使核糖核酸疫苗》(mRNA)，這類疫苗的作用不同於傳統的疫苗，傳統疫苗是將死掉的病毒或病毒身體的一部分(刺突蛋白)引入身體，用來“教導”免疫系統未來能夠抵抗真的病毒。相比之下，mRNA疫苗只是向我們的細胞傳遞了製造病毒刺突蛋白的指令，一旦刺突蛋白在我們的細胞中被製造出來，免疫系統就會對它做出反應，以便未來針對真正的病毒發起攻擊，保護我們。然而，mRNA 只會到達細胞質，在細胞質中製造出刺突蛋白，根本不會跑到細胞核裡面去，更不可能整合到我們的 DNA 中，不必擔心。

迷思3. 新冠疫苗等於是把新冠病毒送給你

所有WHO認證的疫苗中，無論哪個類型的疫苗，都不含真正的新冠活病毒。任何疫苗注射後的副作用，如頭痛、發燒或肌肉痠痛，都是由免疫反應引起的，而不是病毒感染，不要亂猜。就像以前有人常說，不打流感疫苗還好，打了以後，就立刻得到流感，真是無稽之談，不可相信。

迷思4. 疫苗含有微晶片(microchip)

根據美國進行的 YouGov 民意調查，向 1640 人詢問了一系列有關新冠疫苗的問題。令人難以置信的 28% 的受訪者認為，比爾蓋茲計劃使用新冠疫苗接種，作為將微晶片植入人群的一種手段。根據一些人士的說法，這種微晶片將允許私人公司跟踪他們的一舉一動。實際上，我們的手機已經毫不費力地完成了這項任務，不需要再多此一舉。台灣在這方面甚少提到。

迷思5. 新冠疫苗會使您不孕(infertile)

沒有任何證據顯示，新冠疫苗會影響生育能力。同樣，也沒有任何證據表明它們會危及未來的懷孕。這個謠言的開始是因為mRNA疫苗內的刺突蛋白編碼與一種稱為合胞素-1 (syncytin-1)蛋白質的編碼有些類似。 而合胞素-1對於胎盤在懷孕期間保持附著在子宮上至關重要。但重要的是，雖然有些類似，但它們的相似度根本不足以混淆免疫系統。這項擔心是由沃達格博士(Wolfgang Wodarg)提出的，去年 12 月，他請求歐洲藥品管理局停止在歐盟進行mRNA疫苗試驗， 他並和輝瑞製藥公司的前副總裁兼首席科學家共同發表了關於疫苗導致不孕症的說法，從而引發了廣泛的擔憂。但是截至目前為止，沒有證據表明會影響生育能力。

迷思6. COVID-19 疫苗含有胎兒組織

多年來，反疫苗者散佈謠言說疫苗含有胎兒組織。新冠疫苗和任何其他疫苗都不含任何來自胎兒的組織。正如英國南安普敦大學高級研究員海德博士(Michael Head)接受BBC專訪時說到，任何疫苗的生產過程中，都沒有使用胎兒細胞，請勿相信。

迷思7. 得過新冠肺炎的人 不需要再接種疫苗

正如美國疾病控制和預防中心 (CDC)的說法，由於有可能再次感染新冠肺炎的事實(reinfection)，所以無論您是否得過，都應該接種疫苗。

迷思8. 接種疫苗後，就不會傳播病毒

新冠疫苗最重要的目的，在於防止人們感染後重病或死亡。但是，接種過疫苗的人仍然能夠攜帶病毒，也可以傳播病毒給其他人。也就是說仍然會感染其他變種病毒(叫做脫逃感染或突破感染；Breakthrough Infection)，所以，仍然應該繼續在公共場合戴口罩，勤洗手，並按照地區當局的建議保持身體距離。

迷思9. 接種兩劑疫苗後即可恢復正常生活

不幸的是，由於上述原因，仍然需要遵守嚴格的防疫規定。英國和美國就有好幾次，因為重啟社會正常活動，最後導致另一波感染高峰，而被迫再度封城的案例，殷鑑不遠。

迷思10. 新冠疫苗能否終生預防新冠病毒

因為疫苗發展出來才不到1年，我們不知道兩劑，甚至三劑疫苗，其免疫力可以持續多久。現在就討論疫苗是否能提供終身保護，為時過早。我們也可能需要每年注射一次新冠疫苗，就像注射流感疫苗一樣。

迷思11. 已經有慢性病的人不要接種疫苗

這是錯的。患有大多數慢性疾病（包括心臟病、糖尿病和肺病）的人是可以接種新冠疫苗的。但是，如果擔心，可以和醫生討論。

事實上，由於肥胖和心臟病等慢性疾病的人，更容易出現新冠重症，因此對於已有健康問題的人來說，接種疫苗更為重要。但是，如果你對疫苗的任何成分過敏的人，就不應接種該疫苗。如果，過去曾經對任何疫苗有過敏反應的人，一定要諮詢他們的醫生。美國疾病預防控制中心建議，如果是和注射疫苗無關的嚴重過敏反應病史的人(例如食物、寵物、毒液、環境或乳膠過敏)，可以接種疫苗。另外，只是對某種口服藥物有過敏史的人，也可以接種疫苗。

迷思12. 有免疫缺損的人不要接種疫苗

由於新冠疫苗並不含活的新冠病毒，根本不會引起感染。因此，免疫系統受損的人仍然可以接種疫苗。只是，他們可能不會建立與免疫系統功能齊全的人相同程度的免疫保護而已。

迷思13. 老年人不要去接種疫苗 本來沒事 打了反而有事

這真的是一個超級大迷思。在挪威，23 名體弱的老年人在接種 輝瑞疫苗後不久死亡。這也許可以解釋為什麼這個迷思，在外國越來越受到推波助瀾。挪威藥品管理局（NOMA）目前正在調查情況，NOMA 的醫學主任馬德森(Steinar Madsen)認為，常見的不良反應，如發燒、頭痛、噁心和腹瀉，是有可能會加重老年人的潛在疾病，但這些都是非常罕見的情況，它們只會發生在患有非常嚴重疾病，或非常虛弱的老年人身上。挪威仍然要求醫生繼續替老年人接種疫苗，只是對病情較嚴重的人進行額外評估，確定這些人的潛在病情不要因此而惡化。

總而言之，科學進步的速度令人難以相信，就在一年多以前，我們對於新冠病毒可以說是完全未知，但現在，卻已經有了許多可行、有效和安全的疫苗，在這個以網路資訊為主的時代，錯誤的迷思如野火般的滋長和蔓延，加上大量的恐懼和焦慮，剛好成就了完美的迷思培養皿，可以迅速培養出頑固、危險的迷思。聰明的你，應該要能清楚的明辨是非對錯才是。

作者為博士/陽明交通大學醫學院兼任教授、台北市議員

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