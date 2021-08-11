帛琉旅遊泡泡何時重啟？衛福部長陳時中今天透露，首發團最快十四日就能出遊，但他也提醒，參團的遊客務必做好安全社交距離、戴口罩等生活習慣，返台後也要進行PCR檢驗。
今天傳出帛琉泡泡最快十四日重啟，陳時中今天在記者會透露，「日期跟我聽到得差不多」，不過他也提醒，返台民眾除採五天加強版自主健康管理加九天一般自主管理的措施外，中間還是要做PCR檢驗。
陳時中說，帛琉泡泡有開放自由行，加上當地目前仍維持零確診，民眾出遊時應落實戴口罩、保持應有的社交距離，才能玩得開心無負擔。
帛琉旅遊泡泡何時重啟？衛福部長陳時中今天透露，首發團最快十四日就能出遊，但他也提醒，參團的遊客務必做好安全社交距離、戴口罩等生活習慣，返台後也要進行PCR檢驗。
今天傳出帛琉泡泡最快十四日重啟，陳時中今天在記者會透露，「日期跟我聽到得差不多」，不過他也提醒，返台民眾除採五天加強版自主健康管理加九天一般自主管理的措施外，中間還是要做PCR檢驗。
陳時中說，帛琉泡泡有開放自由行，加上當地目前仍維持零確診，民眾出遊時應落實戴口罩、保持應有的社交距離，才能玩得開心無負擔。
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