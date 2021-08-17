衛福部長陳時中今表示，因應國際頻傳追加施打第3劑疫苗趨勢，未來台灣不排除再加購其他疫苗。國民黨立委李貴敏批評，下一批疫苗在哪都沒人知道了，這個眼前的問題不解決，突然防疫指揮官又說要加購疫苗好跟上國際腳步了？這不是畫餅充飢嗎？

李貴敏說，這已經不知是陳時中第幾次信口開河了？不管莫德納、輝瑞，數百萬國內民眾痴痴的等，地方政府望穿秋水，根本等不到疫苗，還引發民眾質疑政府是否在「飢餓行銷」國產疫苗的批評聲浪，不是嗎？

李貴敏指出，細數政府這幾個月已經打出去的疫苗，絕大多數都是國際賑濟，政府自購疫苗抵台的比例少之又少，從根本上凸顯了蘇內閣政治信用破產，壓根無力也無能處理外購疫苗問題。

李貴敏表示，至少還有幾百萬人需要打第一劑疫苗，但國際認證的疫苗沒有就是沒有，下一批在哪沒人知道。這個眼前的問題不解決，突然防疫指揮官又說要加購疫苗好跟上國際腳步了？這不是畫餅充飢嗎？還是在欺騙百姓？甚麼樣亂七八糟的政府，才能搞出這種疫苗政策？