北市開學防疫指引。

柯文哲最新說明

指揮中心今(23日)表示，今新增4例本土病例，均在新北市，其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。北市長柯文哲說，在秋冬之前還是要注意，我最擔心，的確北市在加零，全台確診數降到個位數，但只要拿下口罩、大家開始party，只要一個月就夠，就可以燒得全台灣一塌糊塗，還是要小心。

柯文哲今說，每個縣市政府在疫苗上面還是有差異，這一刻每縣市打疫苗政策不完全相同，按照明文規定處理，至於其他縣市跑來打，之前北市打疫苗就是說主要住北市，也沒限制北市籍，也不用用的制度很死板，此預算是預防性預算。

關於開學措施，柯文哲說，這次疫情還算控制，原則上實體上課，小朋友同學回學校上課了，請防疫假的傾向在教室後面掛攝影機，線上線下教學。萬一一個班級有一位師生確診，當然全班居隔14天，2位以上師生確診，就全校停止14天上課，這部分到時候看狀況決定。

柯文哲說，目前疫情控制沒有堅持加零，主要是疫情可以控制，因為北市無症狀達44%，社區潛伏很多、很難消滅，還有要開學了，很多外籍學生要進來，估計有1.3萬要入境台灣，還是要注意邊境管制，不要造成破口，希望這次有統一規定。

被問及規劃採購第3劑疫苗有無鎖定哪一個廠牌，柯文哲說，買疫苗先編預算，之前先講過不是做基礎免疫，是做第3劑，1、2劑是中央處理，通過也是明年，當初設定就是為了第3劑，打了有無效也不知道，到底加強有沒有需要效果怎樣還可以再觀察，現在病毒還在演化，預算先編，還是要去議會說明，是說可動用，不是說馬上就要去買，沒辦法知道要買哪一種疫苗，是預防性預算。

被問及南韓催貨有效，柯文哲說，疫苗我想過去一兩個月討論太多，不想再回答，政府面對質疑，就是看有沒有辦法將清楚說服人民，不然所有這些以後都是累積民怨而已。