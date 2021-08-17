台灣與帛琉旅遊泡泡規定出現變化，帛琉觀光局稍早宣布，8月19日之後將無法提供莫德納疫苗給旅客施打，若旅客已在台施打過第1劑AZ，到帛琉只能施打嬌生，台灣旅客若未施打過疫苗或無意願到帛琉打疫苗，不允許入境。

對於AZ混打嬌生的做法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，台灣現在還沒有同意混打嬌生疫苗，國際上這樣的資料應該也很少。

若民眾在帛琉AZ混打嬌生，返國後是否會認可？陳時中說明，打疫苗需要根據我們的規定，如果做了跟現在規定不同的混打，也許要等到以後有這樣的規定，可能可以來追認，但目前規定上是不行的。

帛琉觀光局表示，目前帛琉疫苗儲備量為2000劑的輝瑞和1000劑的嬌生疫苗。依帛琉政府通知，帛琉旅遊泡泡疫苗施打規範是依據美國CDC的規定，以保障旅客的安全，凡是入境帛琉的台灣旅客無疫苗施打史，可選擇輝瑞與嬌生2種品項。

帛琉觀光局指出，現行入境規定為所有旅客皆須疫苗接種完成，並提供疫苗接種證明，以及PCR陰性檢驗報告方可入境，抵帛琉後第5天再做一次PCR檢驗。而帛台旅遊泡泡並無此嚴格規定，帛琉政府提供免費疫苗給入境旅客施打，並要求旅客在台灣登機前在機場做PCR檢驗，持陰性證明之旅客方可辦理登機手續。

有鑑於國際疫情嚴重，台灣旅客若未施打過疫苗或無意願到帛琉打疫苗，是不允許入境的。除台灣飛帛琉的航班，亦只有每周1班從關島飛往帛琉的航班，因此對帛台旅遊泡泡的旅客是相對安全的。