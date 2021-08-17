國內疫苗嚴重不足，剛好台灣、帛琉旅遊泡泡重啟，給了民眾另一個選擇：參團出國打疫苗。原本帛琉方面提供BNT、莫德納、嬌生3種品牌，許多年輕「莫粉」二話不說立刻下單，如今卻傳來壞消息，帛琉將自8月19日起取消莫德納供應，「莫粉」出發前最好考慮清楚。

台帛旅遊泡泡2.0本月14日重新開放，當天132名台灣團客絕大部分為年輕族群，衝著可在帛琉打疫苗而報團，否則在台灣不曉得要等到什麼時候；旅行社更以此為賣點，大力宣傳。

帛琉備妥了包括莫德納在內的2000劑疫苗因應，讓「莫粉」滿懷期待。結果昨晚傳出最新消息，帛琉觀光局提供給台灣旅客的疫苗預約表單，無預警發布一項重要通知，「莫德納疫苗自8/19起，帛琉政府不再提供」。

如此一來，想前往帛琉接種疫苗的人，只剩下BNT、嬌生兩種可選，最受國人喜愛的莫德納沒了，會不會影響意願，暫時還看不出來。旅行社業者認為，有得打都好，雖然嬌生國人不熟悉，但BNT肯定有市場，疫苗團的買氣是否下滑，有待觀察。