桃園為避免群聚拆籃框引起不少桃園市民爭議，桃園市長鄭文燦9日指出，市府將在10日至23日間做好防疫指引後開放，然記者在桃園某公園直擊已有公園將球框裝回，現場10多人熱血對打，甚至有民眾未戴罩引起民眾質疑桃園籃球場是否提前開放？

桃園市政府體育局9日指出10日至23日止籃球場仍暫停開放，但記者於11日下午於桃園某公園直擊籃框已完全裝回，且現場10多名民眾在球場間穿梭熱血鬥牛，但球場附近未有任何實聯制、人流管制以及防疫宣導等防疫措施，讓不少路過民眾質疑「桃園籃球場終於要恢復了嗎？」

體育局表示，11日籃球場仍未開放，並指出關於公園體健設施、籃球場預計16號以後將逐步解封、階梯式開放，並進一步指出，未來球場開放須遵守實聯制、現場口罩宣導管制等防疫措施，更強調，關於該球場會前往現場確認了解實際狀況。

打球民眾指出，球框在11日突然裝回，看到球框裝回很興奮，才趕快把握機會活動筋骨，桃園市政府新聞處則指出，預計接下來會開放籃球場，且因裝設需要作業時間，所以部分公所先行裝設籃框，新聞處進一步指出，預計12日會統一宣布開放時間點。

桃園市政府養護工程處指出，為於桃園正式開放球場時能即時開放，由養工處負責的球場確實已有部分球框先行裝設，但球框以封條封鎖，並未提供民眾前往運動，強調籃球場11日尚未開放。

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