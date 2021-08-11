任職於空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，因申請延役遭拒，2日著軍裝到總統府前下跪請願，經總統府警衛組、空軍司令部等單位派員溝通後已帶離現場。因李敦鵬此舉已傷害軍方形象，今（11）日懲處結果出爐，空軍核定記1大過，並取消年終考績獎金14萬元；李姓少校也申請提前退伍，8月16日生效。

李敦鵬2日早上穿著空軍軍服無預警的跑到總統府前下跪，驚動總統府周邊警衛，總統警衛室立即通報後，立刻前往溝通勸導，經向空軍司令部通報後，再由空軍督察長柳惠千少將帶回。

事後空軍表示，軍人用生命捍衛尊嚴與榮譽，李姓少校不當舉措已造成軍譽受損，空軍對李員不當行為感到痛心與遺憾。至於延役案申請，均依照人事相關法規及專長、員額等綜合因素評估後辦理，將持恆宣導各項法令規章，並要求所屬強化軍法紀觀念，以正軍風。

不過李敦鵬的行為有損軍方形象，空軍司令部表示，已核定記1大過，並取消14萬元的年終獎金，李敦鵬將於8月16日正式退伍。據了解，李敦鵬本來一度再提出陳情，最後打消念頭。