國民黨主席江啟臣近日談及兩岸論述，拋出「憲法九二」。對此，有意角逐黨魁的前新北市長朱立倫今（11）日反酸，要江啟臣不要創造新名詞，對兩岸關係並不是好事，他主張不但要「求同存異」，更要進一步「求同尊異」。

江啟臣今提到「憲法九二」說法可讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，兩岸應回到「不統、不獨、不武」的和平狀態。

朱立倫今南下高雄出席活動時直批，江啟臣不要創造新名詞，對兩岸關係並不是好事，自己一再強調，國民黨要根據黨章、黨綱規定，不但堅守中華民國民主自由的立場，我們要捍衛中華民國憲法。

朱立倫進一步說明，兩岸路線上包括九二共識、一中各表，這是國民黨長期以來的主張，不但要「求同存異」，他更進一步希望能夠「求同尊異」，相信兩岸能相互尊重更和平、更安定、更繁榮，我們一定會盡快恢復兩岸交流溝通平台，讓兩岸交流溝通更順暢，他當選之後，就會展開相關工作。

朱立倫連續兩天到高雄拜訪，尋求基層支持。他說，不管在高雄或剛在屏東，就是深入基層跟所有黨員、民眾在一起，未來國民黨不但在主席選舉期間，之後自己也會不斷跟基層、所有黨代表 黨員或民眾在一起，唯有多了解民意，跟民意在一起，將來國民黨才能再起。