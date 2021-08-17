國民黨智庫副董事長連勝文今表態支持前國民黨主席朱立倫，因兩人理念相近，對於外傳將辭智庫副董事長，連勝文表示，目前還是智庫副董事長，但過幾天之後就不知道了。

連勝文接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪時表示，是否要支持一個人就看理念是否較接近、做事方法能接受、說話算話，雖然他跟朱立倫不熟，但兩人在討論中，就部分事情的看法上比較接近。

連勝文指出，朱立倫歷任行政院副院長、新北市長，處理事情較有經驗，做事方法也比較正確。就地方事務上也較成熟有經驗，因此面對議題處理方法比較正確。

黃光芹提及是否還可以稱呼連勝文為智庫副董事長，連勝文表示，目前還可以，但過幾天就不知道了，但未來是否會是副主席或秘書長，連勝文強調，目前他看不到這樣的可能，即便是選後，無論誰擔任黨主席，他都看不到這樣的方向。

對於是否會參與2022年地方選舉時，連勝文說，自己未來在2022地方選舉的角色，應該會是義工，因為他所熟悉的雙北地區，新北市已有連任聲勢很高的侯友宜，台北市則有蔣萬安以及羅智強，至於老家台南，因沒蹲點空降競選很難有勝算。