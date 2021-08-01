美國消費者物價指數持續攀高，外界關注聯準會對於升息的態度，有專家認為，下周五的就業報告將成為重要指標，若數字比預期強勁可能讓聯準會收緊寬鬆貨幣政策，若數字出現疲軟，將會使聯準會延後削減購債計畫的時間，是「改變遊戲規則」的數據。

CNN報導，標普500指數中，有超過四分之一的企業將在下周發布財報，包括消費品、保險、製藥、旅遊和媒體等產業，投資人關注各大公司對於解封、供應鏈中斷和成本增加的看法。

富蘭克林坦伯頓固定收益投資總監德塞Sonal Desai表示，「我認為，會有多達85%的企業會在其財報會議上提到通膨，對於聯準會或金融市場來說，通膨可能不是問題，他們似乎根本不擔心，但這確實困擾著必須購買商品或製造產品的人。」

Ironsides宏觀經濟研究部主管Barry Knapy則說：「我預測未來2個月的就業報告會維持強勁，聯準會應該準備在9月宣布縮減購債計畫，一旦此計畫開始執行，代表聯準會對升息持開放態度，經濟政策將進入下一階段。」

Barry Knapy也提到，周五的就業報告可能會改變遊戲規則，「如果7月新增就業人數遠高於預期，超過100萬，市場可能會有拋售潮，因為這代表聯準會將準備削減債券的購買，反之，如果數字弱於預期，市場可能會反彈，因為寬鬆政策還會持續一段時間。」

此外，Barry Knapy認為，股市可能出現回調，尤其在夏末階段，「我認為我們將出現第一次重大回檔，可能會出現至少10%或更多的調整，只要聯準會在9月宣布消息，這一切真的有可能發生。」