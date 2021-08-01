包括美日澳印等國的四方安全對話機制(Quad)，將在9月紐約聯合國大會一般性辯論之後舉行首次的面對面元首峰會，專家分析稱，這次拜登力邀的四方峰會涉及的議程可能包括四方對話的制度化機制，再次確認印度在對話中的地位，疫苗分配問題、美日澳印及其友邦的共同軍演以及台灣議題。

《美國之音》引述前美軍太平洋基地政務外交部副部長埃爾德里奇分析稱，這次拜登邀集的四方安全對話，是此一針對中國機制得以制度化的機會，去年10月有外長會議，今年3月是元首的線上會議，如果加上9月舉行的元首面對面，就可以形成半年召開一次會議的制度，有利於組織未來的持續發展。

澳大利亞國立大學亞太學院宋文笛認為，這次峰會是為10月底 G20元首峰會前後和中國舉辦美中元首峰會鋪墊，這是拜登政府對中國外交的一貫手法。另外，由於菅義偉目前國內支持度低迷，美方有意為菅義偉的親美外交路線給予加持。

日本的印太問題研究所研究員胡莎娜則分析稱，印度一開始對四方安全對話猶豫不決，中印緊張關係緊繃逼迫印度必須在加入四方對話的議題上清楚表態，這次是印度表現誠意的好時機。4位元首有可能在現場達成共識，作為後續對應中國的基調。

宋文笛稱，此次四方安全會談還有個重要議題是疫苗，除了產能和分配問題，美國可能以捐贈疫苗來展示親疏之別，並提升印太區域治理平臺的向心力。另一個議題是有關經濟復蘇的科技全球供應鏈標準的問題。

他還說，目前美國在東海、臺灣海峽以及南海和平穩定的關切，都在美日韓澳等國外交會談與G7 峰會上上獲得確認，美日印澳必然要對中國崛起時代的印太戰略有更深入討論。

此外，埃爾德里奇指出，四方對話機制與友邦共同軍演也有可能是討論重點。4月法國與四方對話成員國在孟加拉灣展開了為期3天的聯合軍演，將4國組織延伸搭配其他友邦。這種四方加一的聯合軍演模式是為了對抗中國威脅做準備。英國女王號航母戰鬥群在5月展開亞洲之旅，預計將與10多國進行聯合軍演，其中包括四方安全對話機制的成員國，9月的四方安全會談有可能把四方+1聯合軍演推向常態化。

埃爾德里奇預計，對話中台灣議題將會列入討論的重點。很有可能不只是討論臺灣在印太地區扮演的戰略重要性，還會討論如何讓臺灣有更多參與國際組織與國際運作的可能性。畢竟從G7領導人峰會和幾乎所有美日兩國參與的重要會議中，已經將臺灣提升到一個民主國家應當共同重視的程度。前面先鋪陳讓歐洲國家認同臺灣議題的重要性，後面就能產生四方聯合歐洲盟友支援臺灣的狀態。

埃爾德里奇認為，中國不會有很大的直接反應，但是它會做一些小的實驗來測試四方成員國，例如採取拉攏俄羅斯以對日本造成壓力等慣用的策略，以弱化四方安全對話機制的凝聚力。