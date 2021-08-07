拜登政府廣結抗中盟友，韓國接連表態重視台海和平穩定，學者認為，美軍釋放美韓同盟要走出朝鮮半島的訊息，若中國破壞印太（包含台海）穩定，韓軍可能站在中國對立面並採取行動。

國防部智庫、國防安全研究院發布最新一期國防安全雙週報，國防安全研究院助理研究員王尊彥以「從『護身軍刀』軍演與美日韓副外長會談看韓國對台關注」為題，撰文分析韓國近來重視台海所代表的態度轉變。

王尊彥指出，日前美軍釋放美韓同盟要「走出去」的訊息，中國應不無警惕。新任駐韓美軍司令拉卡梅拉（Joseph LaCamera）上將在赴任前的美參議院軍事委員會聽證會（5 月 18 日）上表示，將推動駐韓美軍納入美軍印太司令部的作戰因應規劃，鑒於美軍的全球性角色，美韓同盟除韓半島之外，也應當應處韓半島以外的事態。

王尊彥進一步指出，韓國上月參加位於南半球「護身軍刀」軍演，就意味著除駐韓美軍之外，韓軍也將在與美同盟架構下跨出韓半島，視需要加入美軍行動。

王尊彥說，對台灣而言，拉卡梅拉司令所強調駐韓美軍穩定印太之作用，以及韓軍「走出去」的動向，具有重要安全意涵。萬一台海爆發戰事，在韓軍可獨力穩定韓半島局勢的情況下，駐韓美軍便有餘裕協助其他美軍援台；即使韓軍固守韓半島，仍可對援台美軍實施情報與監偵等領域之間接支援。

他表示，韓軍參加「護身軍刀」演習對台灣之意義，應不在於韓國是否出兵台海，而是低調傳達下列訊息：若中國破壞印太（包含台海）穩定，韓軍可能站在中國對立面並採取行動，至於行動方式與地點，就讓北京自行猜測。北京對其戰略環境演變的評估，勢必因此複雜化而更難計算得失，韓國則可藉此收嚇阻之效。