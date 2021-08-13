美國國防部尚未宣布是否將於8月31日完成撤軍後，繼續對岌岌可危的阿富汗政府提供空中支援。不過《空軍雜誌》（Air Force Magazine）12日指出，美國政府正與中亞烏茲別克共和國商討相關事宜，可能重返該國東南部的「卡爾希哈納巴德空軍基地」（Karshi Khanabad Air Base，也稱K2空軍基地），以就近支援阿富汗政府。

一名烏茲別克政府官員告訴《空軍雜誌》，該國「已對美國政府提出的一些問題做出回應」，目前仍在進行談判；且烏茲別克外交部長卡米洛夫（Abdulaziz Kamilov）先前訪問美國時，也於7月1日與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在五角大廈討論過基地使用的問題。

《空軍雜誌》指出，美國為打擊阿富汗境內的蓋達組織（Al-Qaeda），2001年曾派第416空中遠征大隊（416th Air Expeditionary Group）進駐烏茲別克東南部的K2空軍基地，作為美軍於中亞的物資中轉節點，並為於阿富汗境內作戰的美軍或盟友提供戰術空運。不過烏茲別克東部城市安集延（Andijan）2005年發生抗議人士遭血腥鎮壓的事件，死者可能高達數百人，導致兩國關係惡化，最後烏茲別克拒絕美軍繼續使用該基地，美軍則於同年11月撤離。

近年美國與烏茲別克關係回暖，雙方正進行更多軍事交流與合作，烏茲別克軍方樂於藉此獲得專業的軍事教育和訓練機會。不過烏茲別克官員也表示，憲法禁止外國於烏茲別克設立軍事基地，但未說明禁令是否包含美軍使用烏茲別克軍事基地；一名曾於K2空軍基地執行任務的退役美軍則指出，俄羅斯的態度也十分關鍵。