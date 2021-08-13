電影《地球迷航》由金獎導演林正盛所執導，歷時四年耗資近千萬拍攝，13日正式宣布集資成功，由4000人響應破千萬，不僅為紀錄片募集到上映發行資金，更完成全台 2631 所小學的公播帶認領，同時宣布定檔於今年 11 月 5 日正式上映。

演藝及藝文界也有不少名人在試片後紛紛加入推薦行列，包括知名葛萊美獎設計師蕭青陽、金馬金曲音樂製作人林強、民謠音樂大師陳明章、音樂製作人許常德、主持人黃子佼、演員孟耿如、藝人王彩樺、金馬影帝莫子儀、藝人黃鐙輝與老婆萁萁、演員王可元、邱昊奇、滅火器樂團主唱楊大正等等。

在得知獲得廣大響應後，導演林正盛感動表示：「很感謝集資期間參與我們的熱心朋友們，一起成就這個富有意義的行動，接下來就希望能邀請觀眾一起到電影院觀賞，見證我們的孩子在踏入職場、社會的過程，家人、同儕之間會經歷哪些困境和心態上的轉變，期待創造他們更多被理解的機會。」

林正盛導演繼《一閃一閃亮晶晶》再創自閉症日常紀錄片，有別於以往的「星兒孩童印象」，首次以成人自閉症為電影主角，電影《地球迷航》紀錄了四個內心世界跳脫地球的孩子的家庭和成長，患有口語表達障礙的廷瑋透過媽媽打字翻譯表達：「老師說我一輩子都學不會，我很痛苦、我很生氣，卻又無法出言反駁。」

常有幻聽、幻覺的大學生沛軒，無法適應學校生活的惠綸，感情充沛卻不擅表達的樹緯，他們在地球上迷了航，遇見韓淑華老師與林正盛導演，共創一個屬於星兒的城堡名叫「多寶藝術學堂」，在那裡星兒能盡情地做自己、盡情散發獨有的神彩與特質，用動人的詩句和音樂，以及多彩畫筆，突破冷漠疏離，揮灑出內心熱烈的小宇宙，運用與生俱來的天賦，在地球找到屬於自己的一片天。

《地球迷航》紀錄片上映暨自閉症公益計畫進入倒數階段，目前正全力募集一萬張國高中公益放映待用券，期待與更多孩子們一同打造更多元友善的未來社會。