由奧斯卡金像獎最佳導演趙婷執導的漫威電影宇宙新片《永恆族》，19日公開最新預告片，包括陳靜、理察麥登、莎瑪海耶克、安吉莉娜裘莉、馬東石、基特哈靈頓、庫梅爾南賈尼等人大卡司挑大梁主演，讓漫威粉絲期待不已。

《永恆族》故事描述來自外星的永恆族被派來地球，已祕密生活超過7千年，主要守護及保護人類免遭邪惡變異族的侵害。預告中，裘莉身穿金色盔甲對抗變異族怪獸。誓言保護人類、各色各異的永恆族，擁有超凡智慧與能力，長生不老，每人具備迥然不同的絕頂神力。然而守護地球期間，各自強大的族人並非和樂融融，內部紛爭不斷，最終整個族群分崩離析，直到一群古老的宿敵現身，才讓他們再度集結。

電影將揭開《復仇者聯盟：無限之戰》及《復仇者聯盟：終局之戰》的彈指、回歸後的發展，更丟出疑問：「當世界瀕臨灰飛煙滅之際，永恆族為何缺席抵禦薩諾斯？」身兼本片編導的金獎導演趙婷，也將為漫威宇宙樹立前所未見的超級英雄模樣。《永恆族》預計11月在全球上映。