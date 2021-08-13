阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）步步進逼之際，美國著手撤離大使館人員。美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈今天抨擊總統拜登的阿富汗政策「魯莽」，導致阿富汗局勢惡化。

麥康奈（Mitch McConnell）在聲明中說：「阿富汗逐漸傾倒，走向一場可以預料到、本可預防的重大災難。」

麥康奈表示：「在伊斯蘭極端分子準備顛覆喀布爾之際，拜登政府減少了美方人員，為的是懇請他們饒過我方大使館。」

法新社報導，拜登政府稍早宣布派遣部隊3000人赴喀布爾國際機場，安排一系列班機撤離美國大使館人員及為美軍工作的阿富汗人。麥康奈今天的抨擊，是目前為止美國高層官員所發出最強烈的指責。

美撤離大使館人員一事，明顯讓人感覺美國打了20 年阿富汗戰爭後，即將棄守這個國家。值此之際塔利班宣稱攻占的省會一個接一個，對於華府所支持的喀布爾政府構成威脅升高。

麥康奈說，拜登應加強對阿富汗政府軍的軍事支持，而不是要在他設定的8月31日期限前完成撤軍。

他說：「拜登總統的策略在短短幾週就將一個雖不完美但仍穩定的局勢，變成極尷尬的全球緊急狀況。」

他表示，若美國讓塔利班主宰阿富汗，並讓蓋達組織（Al-Qaeda）回歸，將在整個全球聖戰運動引起共鳴。

麥康奈說，派遣美軍安排人員撤離的決定，「似乎是準備要讓喀布爾倒台」。他將此景與「1975年越南西貢（Saigon，現胡志明市）淪陷的不光采情事」相提並論，當時北越軍隊在美軍撤離兩年後占領了西貢。