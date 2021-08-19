美國、中國、俄羅斯以及巴基斯坦都曾經發表共同聲明說，不支持一個通過武力取得政權的阿富汗政府。但是迅速佔領阿富汗的塔利班正在尋求獲得中國和俄羅斯等國家的支持。分析家認為，美國撤軍的決定以及中國與塔利班的關係是阿富汗政府軍迅速崩潰的主要因素，阿富汗局勢和平解決是中美兩國可以展開合作的少數領域之一，不過中國押注塔利班帶來的風險可能比地緣政治帶來的機遇更大些。

《美國之音》引述德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)的亞洲事務專家馬安洲的分析稱，中國一直都很擔心與塔利班之間的問題，雙方關係進展仍然很艱難的，也充滿試探性，而且相當緊張。因此這種關係不會轉變成中國對阿富汗的影響力，或是近期內讓中國對阿富汗做出經濟援助承諾。

報導指出，美國國內對於拜登政府誤判阿富汗局勢、執行撤軍與撤僑計畫不當招致大量批評，拜登政府雖然提出辯護，但專家也提出了一個關鍵的問題：阿富汗政府為何如此迅速崩潰？

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）國際安全項目副總裁塞思．鍾斯引用阿富汗消息人士稱，其中的一個原因是阿富汗部隊知道美國人正在撤離，也不會再提供戰鬥支援。他們也知道塔利班獲得中國的支持，以及俄羅斯、巴基斯坦和伊朗的支持，亦即除了印度之外這個地區的大多數主要國家都支持塔利班，導致政府軍士氣低落。其中尤其是中國與塔利班的關係是阿富汗政府軍崩潰的重要因素。

報導指出，美國及其盟友過去20年為阿富汗付出了巨大的軍事和經濟投入，試圖改造阿富汗，中國也看準了阿富汗的自然資源，打算引進「一帶一路」計劃下的基礎設施項目。

相較之下，美國專家認為，中國難以利用手中少量的政治經濟籌碼與塔利班保持長久的合作關係，而北京已經暗示，無意向阿富汗派兵穩定當地安全局勢。