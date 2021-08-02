亞泰(4974)上半年稅後盈餘為2.16億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為2.98元，亞泰總經理吳淑品表示，下半年很樂觀，會比上半年好，今天股價強勢大漲，順利完成填息。

亞泰影像受惠於遠距生活帶動多功能事務機等需求強勁，且新產能陸續開出，今年上半年合併營收約20.87億元，年增率16%，創下歷年同期新高，營業毛利約3.6億元，年增率19%，主係營收成長所致，營業利益約2.65億元，年增率20%，稅後盈餘約2.16億元，年增率13%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為2.98元，其中第2季營業利益約1.52億元，創歷年同期新高。

目前亞泰產能滿載，公司今年規畫1.5億元到2億元資本支出擴產，其中深圳廠產能擴充計畫持續進行，新設備正依計畫進駐中，預計9月起新產能將陸續開出，屆時年產能將由目前的3200萬套增加至3800萬套。

亞泰影像於7月29日除息，每股配息3.5元，受到半年報亮眼激勵，今天股價跳空開高強勢大漲，擺脫除息後頹勢，順利完成填息。