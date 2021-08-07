【愛傳媒特約記者吳思賢報導】「既要守護家人、還要拯救地球！」新北市中和區86歲的蕭金昌，從小父母雙亡，隻身異鄉打拚，經歷艱困日子，深知安穩生活來之不易，婚後克盡父職照顧妻兒，在偶感苦盡甘來之際，二十來歲便投入志願服務至今不中斷，關懷人群、實踐環保、救助苦難，有家庭溫暖小愛，更有放諸人群長情大愛，是家人眼裡不折不扣的「鋼鐵人」，2021年獲新北市政府表揚模範父親。

新北市政府雖取消今年度模範父親表揚活動，市長侯友宜除特別錄製影音，社會局也為每一位獲得市級模範父親製作專屬影片、金戒指、賀匾等，分送給全市五十六位模範父親，中和區賴俊達區長即代表侯市長特地前往登門拜訪模範父親蕭金昌，給予表彰殊榮。

蕭金昌的父母在他幼少時期相繼離世，環境所迫致使在還未成年之時即得從雲林北上打拼，起初幫人理髮兼差開計程車，後來開大卡車求溫飽，直到1977年在一機緣下於公部門順利謀得一職，生活雖比過去漸漸穩定，但為養家活口和存孩子的教育費用，他在公務之外還得把握零散時間賺錢，與妻子吳伴子沿街叫賣芋頭冰，妻子也做電子零件代工貼補家用。

夫婦倆雖刻苦生活但感情互補扶持，孩子們也在不影響課業進度的情形下一起幫忙做代工，二女兒是先天性瘖啞，夫婦倆用心培育她從啟聰學校畢業，後隨同為瘖啞人士的夫婿移民巴拉圭，育有二女一子也已成家立業工作穩定，其中兩位兒女擁有西班牙、葡萄牙多國語文能力，一家人在艱困環境中凝聚精進向上、堅持奮鬥不懈精神，最讓蕭金昌倍感欣慰。

有了幸福家庭，蕭金昌也希望為社會傳遞更多溫情，二十多歲便投入義勇消防隊，曾參與山難救援、火燒山、火災等救難任務，其中，1989年加入慈濟「保全組」志工，自公職退休後正式受證慈濟志工至今已三十年，期間曾多次隨慈濟團隊投入臺灣大小災難，如九二一大地震、大園空難、臺北市仰德大道福音段車禍等，常年在慈濟各項勤務中默默付出、受到肯定。

蕭金昌擔任慈濟志工三十年來，尤其在環保投入極深，除承擔環保幹事，還協助慈濟雙和靜思堂環保教育站開環保車載運廢五金回收物，是這處環保站裡最年長的「司機菩薩」，眾人視他為典範。他表示：「慈濟事能做就是福，不求名不為利，闔家平安就滿足了」！而他幾乎天天偕同妻子向環保站報到，開啟一天「做環保、救地球」的使命，又大多與破銅爛鐵為伍，果然是社區鄰里及家裡的「鋼鐵人」。

很早就失去雙親的蕭金昌，年輕時一人來到臺北打拚，雖然面對失去親人的遺憾，但老來之際選擇踏入「慈濟菩薩道」，做為人生另一段里程碑，儘管環保志工經常搬粗重的廢五金，工作褲也常被鐵料割破洞，甚至曾被鐵釘刺破鞋子而腳底受傷，但只要開著滿載而歸的貨車，他還是不畏辛苦默默地為環境付出。

「快樂做志工、輕鬆無煩惱！」如今是蕭金昌的心情寫照，他平常早上四點起床練太極氣功，八旬年齡身體很硬朗無慢性病，對妻子吳伴子多年以來仍疼愛照顧，經常手牽手買菜，力行茹素蔬食八分飽，一同攜手走到雙和環保教育站做資源分類，夫婦倆的銀髮生活簡單充實，日子過得自在又快樂。