混血女星昆凌在2015年嫁給天王周杰倫後，陸續生下女兒小周周Hathaway和小小周Romeo，升格人妻、人母，也大方在社群分享社群生活和育兒方式，但其實昆凌今年才滿28歲，相當年輕；昨（12）日是昆凌28歲生日，她在IG曬出童年穿著粉紅色泳裝和父親戲水的舊照，感謝眾人的生日祝福，而周杰倫當然不忘放閃，PO出愛妻美照希望她能做個快樂的太太過快樂生活。

昆凌嫁給周杰倫後，兩人都不時透過IG隔空放閃，甜蜜合照或是溫馨全家照都不吝嗇給粉絲看，昨日是昆凌28歲生日，她PO出一張小時候和父親去海邊戲水的照片，坐在父親肩膀上的她穿著一套粉紅色洋裝，臉上笑得非常燦爛。

她在IG文中感謝眾人的生日祝福，更感性地說「有你們的我很幸福快樂」，底下也公開今年的生日願望，「所有人都健康平安、大家都幸福快樂、每個人都好好的」；可能是因為這兩年全球被新冠肺炎影響，疫情改變了大多數人原本的生活型態，所以昆凌的生日願望看起來平凡，卻是現階段每個人最希望的。

周杰倫在演藝圈是出了名愛妻，昨日他在IG曬出一張昆凌紮起公主頭，炯炯有神地望著鏡頭，露出白牙燦笑的模樣，並祝福愛妻能當個「快樂的太太」，且快樂的生活；昆凌也罕見在底下回應，「你最知道如何擁有快樂生活」，他們你來我往的互動，讓不少網友也喊說「被閃瞎」。