台中市議員黃馨慧偕同西屯里長2日舉辦「溫馨送暖關懷活動」，發放物資箱給生活陷入困境弱勢鄉親。（市議員黃馨慧服務處提供）

台中市議員黃馨慧偕同西屯里長2日舉辦「溫馨送暖關懷活動」，發放物資箱給生活陷入困境弱勢鄉親。（市議員黃馨慧服務處提供）

「疫情無情、人間有愛！」疫情期間民眾收入驟減、家庭生活困苦，台中市議員黃馨慧偕同西屯里長2日舉辦「溫馨送暖關懷活動」，發放物資箱給生活陷入困境弱勢鄉親。前何德里長洪文興愛心不落人後，也自掏腰包購入50包5公斤高級米送給民眾，地方溫暖關懷持續不中斷！

市議員黃馨慧偕同西屯里長洪頊晿、廖婉菁、廖年新、林添憶、張長瑞與前何德里長洪文興等人舉辦「溫馨送暖關懷活動」共計發放物資箱50箱、白米50包，讓疫情期間生活陷入困境的中低、低收入等弱勢家庭紓解生活壓力。

黃馨慧指出，疫情期間大家生活得很艱辛，國外可以普發現金，反觀國內紓困資格條件複雜、效果不佳，讓很多真正需要紓困者反而要「自立自強」。所幸社會溫暖源源不絕，疫情期間，陸續發放數次現金或物資，只期盼西屯鄉親在後疫階段、早日恢復正常生活。

里長林添憶、廖婉菁表示，疫情持續一年多，一直持續關心里內受疫情影響的弱勢民眾，藉由此次活動物資暫時舒緩民眾生活壓力，但對於弱勢家庭關懷不會停止。