員警為讓婦人能早點回家用餐休息，慷慨解囊代墊計程車的車資。（警方提供）

「真是視民如親！」台中市政府警察局第四分局黎明派出所日前接獲民眾報案，稱南屯區公益路與河南路口有名婦人需要協助。執行巡邏勤務的巡佐徐大偉、警員許朝順前往現場，見一名身障婦人坐在輪椅上，面容盡顯疲態，趨前詢問婦人身體狀況，是否需要協助？警方如及時雨伸予援手。

謝姓婦人表示，她從西區搭公車來南屯區領取愛心便當，體力不支想回家卻連招手搭公車的力氣都沒有，員警見身形孱弱的婦人孤身一人，擔心婦人體力不堪負荷，自掏腰包代墊車資助其返家，此舉令婦人感動不已，連聲向員警表達感謝。

謝姓婦人說，自己是身障人士，領有低收入戶證明，又因疫情期間導致收入不穩定，經濟雪上加霜。聽聞南屯區某餐廳有愛心便當可供領取，為節省開支便搭公車前往，返家時因苦等不到公車，又餓又累頭昏眼花之際，幸遇員警即時協助。

婦人得知員警為了讓她能早點回家用餐休息，慷慨解囊代墊了計程車車資，感動到不知如何回報，不斷低頭感謝。所長林澤聰表示，肯定執勤員警的善行，能以同理心處事，秉持著民眾的小事就是警察的大事，有效發揮警察為民服務的精神。