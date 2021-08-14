溪洲聚落位於新北市新店區的行水區內，屢遭水患侵襲，政府推動「333自力造屋」，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今（14日）上午訪視溪洲聚落家屋及公共設施工程進度，關心家屋及公共設施工程進度，並親自和族人對話，瞭解族人在居住上的實際需求。

夷將‧拔路兒說，回顧新北市都會區原住民族群居聚落的發展歷程，30年前政府視新店溪行水區的原住民群居聚落為違章建築，而屢次拆除族人家屋。

為解決族人基本生活需求，在2000年間擔任台北縣政府原住民族行政局局長時，建議時任縣長蘇貞昌，從人道關懷的立場，突破法令限制，以「專案特准」方式為家戶編訂門牌，解決族人設籍、就學及供電等基本民生問題。

和部落頭目拿著舊門牌回憶過往。（趙雙傑攝）

溪洲聚落的家屋。（趙雙傑攝）

此外，於2011年擔任新北市議員期間，持續關心新北市河濱聚落就地永久安遷議題，透過不斷質詢，促使新北市政府於2014年啟動「溪洲聚落生活文化園區」計畫，以及和族人達成「333自力造屋」方案，採公私協力及參與式規劃，家屋由聚落自力造屋；基地的公共設施由原民會全力給予支持，先後補助新北市政府3735萬元。

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今（14日）上午訪視溪洲聚落家屋及公共設施工程進度。（葉書宏攝）

夷將‧拔路兒表示，溪洲聚落家屋於確保安全原則下，已於距離原居住地約100公尺處興建完成，至未來族人原來居住的地方將騰空，新北市政府運用原民會補助的經費，在原地興建聚落文化展演區域、特色餐廳、阿美族傳統家屋展示及停車空間，營造聚落新意象。

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今（14日）上午訪視溪洲聚落家屋及公共設施工程進度。（葉書宏攝）

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今（14日）上午訪視溪洲聚落家屋及公共設施工程進度。（葉書宏攝）

原民會將協助新北市政府儘速完工，也會持續協助聚落結合長照、產業、族語教學、文化健康站等資源，讓原住民族文化能在城市立地生根與發展。