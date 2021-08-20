新東方之最 「遠雄百富」揚名雙北 享絕版河岸大景

水岸景觀住宅一直是房地產熱銷商品，在全球市場也是房價保證，北台灣最知名水岸聚落為200萬俱樂部大直頂級豪宅富人區，而新北市中和左岸重劃區僅約1/4價卻能享有更勝大直的水岸景致、高綠覆率、超大棟距立地條件，也是遠雄邁入50年來里程碑的最強造鎮計劃，目前銷售中的「遠雄百富」為最後一塊水岸首排大型建案，河岸第一排奇貨可居，成為這一波企業主換屋及台商回流置產潮中購屋鎖定目標。

遠雄中和左岸位居淡水河最美的一段，河面寬廣、流速穩定，無高架遮擋景觀，更因建築體加高基座高於河岸堤防，所以視野美景盡覽無遺，遠望台北101、站前新光三越台北東西區兩大地標，更眺望觀音山、陽明山，生活圈內坐落高密度的綠地公園，將自然景觀無限延伸至對岸的生態濕地，融合花城、水岸、綠地、都會、山嵐層次豪景，住家環境舒適，成為世界級的宜居城市。

選擇水岸宅已成為全民買房新趨勢，遠雄左岸整體重劃面積約為18.9公頃，位於中永和淡水河系新店溪旁，規劃低密度、高綠覆率，由遠雄左岸橋串連1300公頃大自然河濱綠地與千米水岸景觀，為大台北地區難得享有水岸景觀與親水生活的住宅重劃區。以《春之路-吉野櫻》、《夏之路-鳳凰木》、《秋之路-青楓》、《冬之路-落雨松》四季主題之路串連風光水綠四座自然主題公園，全區共計5萬7千坪花園城市，建築僅使用1萬9千坪面積，綠地超過3萬2千坪，每棟社區都以不同表情迎接奢華綠意。

「遠雄百富」為大台北地區難得享有水岸景觀與親水生活的水岸住宅重劃區。(圖/業者提供)

遠雄在中和左岸共打造15個指標社區，屢有建案推出便成為房市焦點話題，也是購屋族鎖定搶購目標，目前銷售中的「遠雄百富」為最後一塊大型水岸首排建案，位中和區中原二街30號，四面臨路、廣達3730坪的基地為左岸全區面積最大，更坐享水岸第一排大千視野，矗立3棟現代簡約式建築，包括雙棟24樓與一棟27樓大樓，打造中和左岸唯一中小坪數SRC鋼骨地標耐震建築，規劃30、42、58坪，分別設計2、3、4房，產品選擇多元，適合首換、換屋置產、退休族或為兒女成家需求皆可滿足。

「遠雄百富」邀請大師團隊跨界聯手寫下左岸河景首排最大基地顛峰之作，建築設計近百米凌空地標，外觀建築立面特聘享譽全球知名豪宅建築師李祖原操刀，跳脫以往傳統新古典繁複建築語彙，以東方文化底蘊作為設計主軸，特別融入山、水線條圍塑出新東方涵美質感語彙建築風格。邀集國際燈光大師袁宗南、豪宅御用玄武設計黃書恆、頤和景觀設計賴姵妤、凱巨工程陳村林等全球頂尖名師團隊打造，創造出現代獨特的人文價值。

「遠雄百富」以東方文化底蘊作為設計主軸，融入山、水線條圍塑公設風格。(圖/業者提供)

「遠雄百富」主打水岸五感四境花園，以中式林園大千山水意境細緻呈現人文景致韻味，《吟松之境》、《山石之境》、《水苑之境》、《水天之境》四大「松、石、水、天」主題元素展開層次豐富的合院之旅，漫步在自然林蔭光影中展現東方氣息，步步都是好風景。

移步走進社區公設，挑高大廳8.6米恢弘氣度，迎來新東方熟悉溫度，豐富公共設施打造樂活生活場域，包括與左鄰右舍交流手藝的樂廚空間、能賓主盡歡舉辦私家宴的中西式宴客廳，還有泳池、健身房、影音室共數十項休閒設施，在傳統東方合院盡情實現富有人情味的院落生活。

「遠雄百富」以獨特的東方氣息建造中式庭園天地山水意境。(圖/業者提供)

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