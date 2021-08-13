以「羅妹號事件」出發，小說家陳耀昌創作《傀儡花》，展現多元歷史觀點，不只改編影集《斯卡羅》，也由去年甫以《電競世界沒有少女》出道的漫畫家飛西啟，改編為漫畫《傀儡花》，引領讀者重返19世紀南台灣。

飛西啟表示，雖站在現代人角度，都知道了羅妹號事件的結局，但小說結合虛實，創造出客家與原民混血角色「蝶妹」，藉由她居中穿針引線，歷史人物模樣更鮮明，讓人能對結局不斷保持好奇心，也激發對歷史觀點詮釋更多想法。但文學作品的節奏，在漫畫中並不能完全套用，這也成為改編最大的困難。

編劇、分鏡、取材環節，靠強大團隊一一協助，飛西啟則專注在畫面下功夫。過去她學習的是油畫創作，因喜愛漫畫，自學生時期就開始以其他作品自製二次創作同人誌，因參加漫畫比賽機緣，大學畢業即成為全職創作者，此次是首回改編文學作品為漫畫。

飛西啟表示，改編以盡力還原原著為目標。以衣著為例，蝶妹的造型就還原紅色背心的客家服裝、琉璃珠項鍊來設計，因故事包含原民族、洋人、福佬人等不同族群，對族群服裝考究也很重要。

有趣的是，飛西啟描繪到許多穿著裙裝的男人，「例如排灣族男性，就穿著華麗裝飾的短版露腰上衣和短裙，非常好看，很有魅力。也有描繪到英國商人畢克淋穿著蘇格蘭短裙的模樣。其實古代男性穿裙子不是奇怪的事情，但對應現代，就很有意思。」

閱讀原著，並為作畫細節詳細考據，其實也如同為飛西啟上一堂紮實的歷史課。飛西啟表示，過去閱讀歷史，不會細究到是以哪一方觀點在詮釋，但以羅妹號事件而言，過去歷史課本沒提的是原民發動攻擊的理由，而看似毫不相干的島嶼其他族群，其實也都會因一場戰爭而深受影響，讓人深感，歷史原來是如此環環相扣。