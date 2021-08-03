台灣特有種蘭嶼豬40年來保種有成，今年首度在農委會畜產試驗所與蘭嶼島族人推動下返鄉，4月母豬陸續懷孕，第一頭於6月8日順利分娩3頭小豬，為回流的第一代蘭嶼豬，創下家畜豬域外回流成功的先例。

蘭嶼豬是國內特有本土豬，特徵上具有黑色小耳、體型小，因此也被稱為小耳種豬，一般豬種1歲齡體重為150-180公斤，蘭嶼豬體重則為45-70公斤，一般豬種每胎產下仔豬數10-14頭，蘭嶼豬為5-8頭。

過去蘭嶼島族人重大慶典必用的蘭嶼豬，因長年與商業豬混入雜交，外貌特徵皆已明顯不同於原生種蘭嶼豬。畜產試驗所於民國102年起正式啟動「蘭嶼豬回老家」計畫，嘗試回流工作，其間由於口蹄疫尚未拔針、生物安全考量等種種原因，始終無法成行，直到今年1月蘭嶼豬回流原生地至蘭嶼朗島部落飼養，畜產試驗所也邀請相關人員撰寫專書「蘭嶼豬回老家」，記錄40年來從引種、保種、科技研發、生醫應用到回流的艱辛歷程。

畜試所表示，近10年蘭嶼豬的年產量皆維持500頭左右，純正遺傳特性的蘭嶼豬絕大部分飼養於畜產試驗所台東種畜繁殖場，以發展豬隻供作醫學研究應用為目的，民國69年臺東種畜繁殖場自蘭嶼引入蘭嶼豬飼養，發展原生種蘭嶼豬的保種、選育與推廣應用等，今年1月送第一批10頭公豬，18頭母豬回流蘭嶼地區。

農委會主委陳吉仲表示，農委會與原民會可以合作的計畫真的非常多，蘭嶼豬保種40年來終於讓蘭嶼豬「回家」，看到的成果不只是一頭豬價值8600元，還有背後的農業及文化價值。