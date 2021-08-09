麻豆青農發起的「快快公雞公益聯盟」中秋節公益文旦活動，今年邁入第7年，共計7位柚農參加。（張毓翎攝）

台南市麻豆區柚農張津雪的丈夫7年前車禍過世，留下家中2個孩子，家庭遭逢變故，但不向命運低頭，她辭去行政工作，並承接先生的果園，從零開始學種文旦，這幾年她也在犯罪被害人保護協會台南分會陪伴下走出陰霾，為感謝犯保協會照顧，她參加由當地青農組成的「快快公雞公益聯盟」，把賣文旦的營收回饋出去。

由青農李佳翰、李明彥發起的「快快公雞公益聯盟」中秋節公益文旦活動，今年邁入第7年，共計7位柚農參加，他們把銷售文旦柚所得的20％捐獻各公益團體，10％捐獻麻豆安業國小的教育儲蓄戶。9日記者會上，麻豆區長柳世雄、麻豆區農會總幹事孫慈敏、安業國小校長陳宏吉及7個獲贈的公益團體代表皆蒞臨致詞。

其中一位捐贈的果園主張津雪，丈夫車禍過世時，她得獨自扶養2個還在念國中的孩子，為了延續丈夫留下的果園，她毅然辭去工作，從零開始學種文旦，如今孩子已念大學，去年栽種的文旦更獲評鑑表揚，懷著感恩的心，她已連續2年參加「快快公雞公益聯盟」回饋社會。

犯罪被害人保護協會台南分會主任吳佳穎說，7年來協會協助津雪家人申請就學貸款，並提供心理輔導、社會陪伴等服務，雖然他們是扶持的角色，但一路走來，他們也跟著成長，對她展現的生命韌性敬佩不已，也學習到很多，彼此互相扶持，津雪現在也是捐贈者之一，對他們而言，意義非凡。