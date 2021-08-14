又到文旦成熟採收季，農業委員會主委陳吉仲今日上午參加台南市麻豆文旦鮮採上市記者會時宣布3大策略行銷文旦，除了以每公斤12元收購1500公噸大果加工；今年外銷仍將補助運費，外銷量目標5500公噸；今年也將比照去年柚香券的模式，買500元文旦送100元。

台南市長黃偉哲表示，台南是全台文旦產區最早進入產季，麻豆區更是全台知名文旦產區，在市場上受到眾多消費者喜愛，也是中秋送禮應景首選，推薦給全國民眾，將來文旦上市，剛好振興5倍券的發行，希望麻豆文旦就能夠大發利市，農民可以增加收入。

農業局長謝耀清指出，台南市文旦種植面積為1109公頃，約占全台27％，產量為2萬5972公噸，面積及產量皆為全國第一。今年雖遭遇乾旱缺水，及日前旺盛西南氣流帶來大雨，所幸文旦產量及品質皆未受到重大影響。因應產季到來，農業局將透過多元內外銷及加工管道全力行銷台南文旦。

謝耀清表示，農業局全力行銷台南文旦，並向農委會提報文旦加工計畫，台南大果收購即日起啟動至10／31止，目標量為500公噸。農業局並每周召開文旦產銷因應小組會議，持續監控文旦產銷情形，並適時採取調節措施。

農業局表示，為推廣台南優質文旦，將規畫辦理一系列行銷及展售活動。9月5日在麻豆總爺藝文中心舉辦熱鬧活動，現場將有優質麻豆文旦展售，還有好柚禮品將贈送給民眾，以及DIY體驗與精采舞台活動。