台灣大(3045)今(20)日舉行股東會，由董事長蔡明忠親自主持，受惠5G、電商、寬頻上網三大成長引擎推動下，去年每股盈餘4.01元，今也通過每股配發4.29953元現金股利。

在5G、電商、寬頻上網三大成長引擎持續推動下，台灣大109年合併總營收為1329億元，年增7%，稅後純益為113億元，每股盈餘4.01元，並決議每股配發4.29953元現金股利。

蔡明忠董事長表示，面對疫情的挑戰，台灣大充分展現科技電信業者的優勢，以科技力協助企業迅速調整，發展出全新的工作模式，全體同仁也充分發揮「Open Possible 能所不能」的品牌精神，致力追求成長，展現逆風前行的企業韌性，創下營運佳績，並且以自身的科技力協助企業客戶成功轉型，共同面對後疫情時代的新工作常態、新生活常態。

台灣大5G於去年7月開台後，去年底領先業界完成6,000座「真5G」高速基站，目前於90%行政區提供3.5GHz涵蓋，讓台灣大5G用戶在全台大多數地區，都能享受5G高速體驗。截至目前為止，台灣大5G用戶數已近90萬，月租滲透率更達到15%，並以每月1％-1.5%持續成長。

疫情升溫加速宅經濟成長，台灣大子公司momo於B2C電子商務營收年成長率高達35%，營業規模持續擴大，此外，台灣大也陸續啟動進軍大東南亞地區的戰略目標，今年8月宣布完成認購越南本土最大電商TIKI的股份，雙方未來有機會發揮合作綜效，打造全新的成長引擎。