26日韓股走弱，主因是韓國央行升息一碼所致。低息環境不再，開高的KOSPI聽到此消息後立馬下挫，幾乎都在平盤以下游走。最後，韓股終止連3紅收3,128.53點，跌18.28點或0.58%。同時，韓元貶值，公債殖利率也下降。

為減輕日增的通膨與家庭債務壓力，韓國央行決定將利率上調一碼，也就是0.25%，新利率為0.75%，並成為亞洲主要經濟體內第一個升息的國家。韓國升息已定，接下來就是要看本周即將舉行的全球央行大會中，美國聯準會談話內容。

三星電子跌1.45%，網路股Naver與三星生物製藥各跌1.63%與0.93%。同時，外資賣超3635億韓元，約3.1億美元。

韓國單日因新冠病毒而死亡的人數高達20位，創2021年迄今每日最多，因自7月開始，新冠重症病例數較過去已增逾至少2倍。

一美元可兌換1,170.5韓元，韓元貶值0.21%。

韓國3年期公債殖利率跌3.6個基本點至1.401%。