金管會為提升財報審計品質，正式發布審計品質指標（AQI）揭露架構，以5大構面及13項指標，提供完整且具可比性的量化指標，作為企業及審計委員會選任簽證會計師的參考評估依據，預計分為2階段推動，由4大會計師事務所先行。

證期局副局長郭佳君表示，財報查核品質具有相當重要性，除了透過會計師自律及主管機關監督提升外，委任會計師的公司亦扮演重要角色。為協助審計委員會依職權決定會計師委任，有必要提供審計品質相關資訊供其參考。

為增進各事務所間AQI資訊一致性及可比性，金管會公布揭露範本規範應揭露資訊內涵及格式，並就查核投入、外部檢查缺失等部分AQI指標，提供整體產業平均數或區間等資訊作為比較，以利企業深入瞭解整體品質變化趨勢及與同業差異。

考量國際間推動經驗、事務所簽證家數及編制AQI資訊成本，金管會將採2階段推動國內企業採用AQI。第一階段為上市櫃公司自選任2023年財報查核簽證會計師時，可向簽證會計師取得AQI資訊，作為評估委任或續聘簽證會計師參考。

郭佳君指出，金管會已取得共識，初期將以勤業眾信、安永、安侯建業、資誠四大聯合會計師事務所為先行對象，依金管會發布的AQI揭露架構及揭露範本，每年主動提供AQI資訊給上市櫃公司審計委員會參考。

第二階段則預計在2023年後，視四大聯合會計師事務所及上市櫃公司採用AQI情形及成效，適時評估推動中小型事務所及未上市櫃公開發行公司採用AQI的可行性。同時，預計明年公布各項AQI指標範圍及資訊內涵指引，協助事務所準備及企業正確解讀使用。