【Google Nest Hub】

野火的煙霧從美國各海岸蔓延到海岸外的情況持續數周後，Google宣佈將在Nest hub增加空氣質量數據。Google Home Hub 是在2018年10月推出的，並在2019年改名為Google Nest Hub。Google Nest Hub就如一個平板電腦傾斜地放在一個小揚聲器上，近日該公司宣布，Google Nest Hub的時鐘和天氣工具將增加一個空氣質量指數（AQI）標誌。

該公司表示：「在野火季節和最近急速增加的空氣污染狀況下，瞭解你所在地區的空氣質量比以往任何時候都更重要。」

9to5Google解釋說：「新訊息將出現在『環境螢幕』的Nest Hub和Nest Hub Max當中，如果您使用的是谷歌Photos或Art gallery時鐘面，它將顯示在左下角的時間當中。」

【空氣質量會發出警報】

該公司說：「該更新會在未來幾周內會出現在你的螢幕上，你可以通過調整顯示設置來選擇要不要使用。」

這個新功能還具有兩個特殊功能：第一項是使用者可以用語音指令問「我附近的空氣質量怎麼樣？」，第二項則是當空氣質量達到「不健康」或「對敏感群體不健康」時會發出警報。9to5Google表示：「當空氣質量不健康時，標誌會變成紅色，並在右上角彈出警告。」

【2020年空氣污染造成了全球667萬人死亡】

Google的空氣質量訊息將基於美國環境保護署的美國空氣質量指數（AQI），該指數確定了空氣污染的程度。該網站解釋說：「可以把空氣質量指數看作是從0到500的一個尺度。」「空氣質量指數（AQI）越高，空氣污染程度就越大，對健康的擔憂也就越大，例如AQI值為50或以下表示空氣質量良好，而AQI值超過300則表示空氣質量有害。」

該指標的顏色編碼如下：

綠色：良好（0至50）

黃色：中等（51至100）

橙色：對敏感人群不健康（101-150）

紅色：不健康（151 – 200）

紫色：非常不健康（201-300）

魔力紅：危險（301及以上）

一旦空氣質量達到不健康水平，部分民眾可能會受到健康影響，對敏感群體的影響可能更為嚴重。

近年來，糟糕的空氣品質屢屢成為頭條新聞，部分原因是氣候危機加劇了更加極端和頻繁的野火，例如，去年9月，美國各州野火的煙霧變得非常濃厚，以至於某些州郡的空氣質量都達到了歷史最高，空氣質量指數竟然超過了500。空氣污染與健康風險大大相關，在2020年就造成了全球667萬人死亡，哈佛大學公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)解釋說：「接觸空氣污染現在也被認為跟死於新型冠狀病毒的風險增加有關。

圖片來源：homieliv

資料來源：Olivia Rosane(Aug 13 2021).Google to Add Air Quality Data to Nest Hub Displays. Ecowatch