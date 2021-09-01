淡水區為新北市最大的南瓜產區，受疫情衝擊，淡水區農會轉換另類行銷，透過無人智慧型販賣機、網路團購及料理直播合作等方式零接觸行銷南瓜，今年更於淡海新市鎮市民聯合服務中心設置4座智慧型販賣機，提供多元支付讓民眾輕鬆購買，即日起至9月15日更推出限定優惠。

新冠肺炎疫情衝擊，大眾消費方式逐漸改變，也碰上網路雲端及智慧AI發展迅速，新北市農業局輔導農會辦理多方位行銷，包含：網路團購「美味農業得來速」服務、嘗試設置無人智慧販賣機販售有機蔬菜，另也研發多款南瓜嘗鮮加工品，強化農產推廣。

農業局指出，淡水各公部門合作下，淡海新市鎮中淡水區市民聯合服務中心一樓增設智慧希望市集據點，設置2台智慧型販賣機販售在地小農有機蔬菜，機台內也提供淡水區農會特產「南瓜加工品」，包含南瓜麵、南瓜冬粉及南瓜調和米粉等商品。

為回饋在地民眾，即日起至9月15日於紅樹林輕軌站及淡水市民聯合服務中心2處販賣機據點推出限定優惠，小農鮮舖有機蔬菜每包原價35元，現特價30元，南瓜系列商品提供特價再9折的優惠活動。

淡水區農會總幹事高忠表示，智慧型販賣機提供多元支付，減少貨幣使用，降低與人的接觸機率，提供交易便利性，也增加防疫安全。農會因疫情影響取消辦理「大南瓜比賽」，為行銷淡水南瓜，特別推出全新商品「南瓜鮮味酥」，將淡水在地名產「魚酥」與農產「南瓜」結合，延續淡水南瓜產季的好味道。