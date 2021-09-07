疫情警戒降級，不少民眾趁周末天氣晴朗出遊透氣，新北市三芝區一名24歲的周姓女子前(5)日獨自開車上陽明山踏青，下午2時返程於101甲線巴拉卡公路9公里處因不熟山區路況，在彎道處不慎闖入對向車道撞擊山壁，導致左側車輪卡在山溝動彈不得，情急之下報警求助，員警在場陪同周女等待拖吊車排除，讓擔心害怕的周女直呼「好感動！」

淡水警分局興華派出所警員林金輝表示，前(5)日不少民眾上陽明山郊遊踏青，下午2時許接獲報案，稱有民眾需要協助，到場發現24歲周女獨自駕車不慎自撞山壁，幸好沒有受傷，但車子卻卡在山溝裡無法動彈，林員協助通知拖吊車前來排除並請她在場等待。正當警方要離去時，周女怯生生地拜託員警留在現場，細問之下才發覺，事故地點鄰近于右任公墓，適逢農曆七月期間，周女不敢獨自一人待在山區，基於為民服務精神，遂留在現場協助周女交通指揮，等候近一小時直到拖吊業者到場排除故障車輛。

居住淡水從事街頭藝人販賣手工藝品的周女，在等待拖吊業者前來期間，向員警展示自己親手製作的手工藝品，表示因為疫情期間淡水老街遊客銳減，生意大受影響，才會趁天氣晴朗獨自駕車上陽明山欣賞風景散心，回程期間因不熟山區路況，在彎道處不慎闖入對向車道撞擊山壁卡山溝，因為旁邊就是于右任公墓，農曆七月期間獨自一人會害怕，只好報警求助。周女順利脫困離去前不斷向熱心的林員道謝，直呼淡水的警察很有人情味，實在「就甘心！」

淡水警分局提醒民眾如要駕駛車輛上101甲線巴拉卡公路，道狹路窄務必提高警覺，放慢車速，彎道處如無法看清楚對向來車，可按鳴喇叭示警，以免駕駛途中遇到道路上的突發狀況，來不及反應而產生危險。