隨著Delta病毒突破性感染案例傳出，國內疫情再次陷入緊張氣氛，為守住高中職以下學生感染，民間企業董事長蔣岳哲及劉曉龍透過桃園市議員梁為超捐贈中壢區高中小及家扶中心抗原快篩試劑共計5千劑，確保師生安全。

為守住國內校園防線，群泰國際有限公司董事長蔣岳哲及百利國際拍賣公司劉曉龍董事長透過梁為超議員捐贈5千劑抗原快篩試劑，市值共2百萬，提供中壢區高、國中小及家扶中心未接種之教職員工快篩使用，確保校內防疫環境沒有破口，以守住校園及弱勢團體疫情防線。

桃園市正式教師約3萬1千人，接種率達99.6％，為積極保護尚未有疫苗可施打之高中職以下學生，教育局要求學校教職員工，疫苗第1劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，以落實校園防疫。

梁為超表示，所捐贈的5千劑快篩試劑，就是提供尚未施打的教師篩檢使用，梁強調，只要教師擁有完整防護力，不但學生上課安心，家長更可以放心讓子女到校接受教育，梁為超說，大家一起努力防疫，校園防疫才能滴水不漏。