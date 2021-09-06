台大醫院、優植美、中華牙技師全聯會等16個單位參觀「智慧生醫旗艦館」，展現在地業者的研發實力。（柯宗緯翻攝）

高雄市經發局副局長高鎮遠（前排中）、南科管理局組長上官天祥（前排右一）、台大牙醫專業學院林俊彬特聘教授（前排左一）共同出席醫材商洽會為供需雙方搭起媒合橋梁將促成千萬商機。（柯宗緯翻攝）

高雄力拚產業轉型，經發局協助在地醫材產業拓展市場，近日在南科高雄園區「智慧生醫旗艦館」舉辦醫材商洽會暨工作坊，邀請台大醫院、優植美、中華牙技師全聯會等16個單位與會，並力邀9家在地業者展示產品，媒合供需雙方，可望促成千萬商機。

高市經發局副局長高鎮遠指出，日前橋頭科學園區已通過環評，可見各界對南部產業發展的企圖心與需求，市府也將與南科合作全力招商。其中，優植美口腔健康集團斥資2億在高雄打造全新的數位科技診所，運用最新的3D口腔建模、一日植牙等技術，提供醫學中心等級的服務。

南科管理局長蘇振綱表示，南科園區轄區從台南、路竹、橋頭、屏東再往北到嘉義，整體園區除半導體產業發展受關注外，生醫產業在金屬中心及業界的加持下也都有不錯成績，去年營業額首度突破125億，也鼓勵大家踴躍投資，讓高雄生醫產業繼續發光發熱。

優植美口腔健康集團執行長蔡政峰指出，優植美投資2億在高雄打造的數位化科技牙科診所預計今年底開幕，將提供醫學中心等級的軟硬體設備與服務。

蔡政峰感謝經發局牽線，後續將優先與在地業者合作，商機至少千萬。他表示，診所使用在地醫材及醫療設備，廠商也就近提供售後服務，宛如「前店後廠」概念，將提供顧客最快速且優質的服務。

經發局表示，將持續輔導傳統優勢產業創新轉型，朝向高值化發展，目前已在南科高雄園區形成牙科、骨科等醫材產業聚落，盼透過此次商洽會暨工作坊，強化國內牙科臨床醫師、業者對國產醫材產品信賴度，建立深度合作關係。