璨樹颱風來襲，台中市政府勞工局提醒事業單位，依據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》規定，颱風等天然災害發生時，勞工工作地、居住地或上下班必經地，其一宣布停止上班上課、或勞工因天然災害阻塞交通等情況而未出勤時，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

勞工局長張大春表示，勞工因天然災害無法出勤，與勞動基準法有關「放假」目的及概念不同。若勞工應雇主的要求而願意配合出勤，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

如事業單位因業務性質需要，需特定勞工照常出勤者，應由勞雇雙方於事前約定；有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意。

張大春說，勞動法令並無颱風假的規定，但雇主仍應依據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》規定辦理。此次颱風天適逢勞工例假日，為災害應變，雇主認有使勞工停止假期出勤繼續工作必要時，應依勞動基準法第40條規定，停止假期工資，應加倍發給，並應於事後補假休息。