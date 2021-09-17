蔡英文總統今上午前往南投視察「內政部消防署消防訓練中心」時表示，前年對消防人力提出 「5年增補3000人」目標，目前達成率已經超過6成；在後年不只會如期達標，而且預估會比目標多增補101人。

總統強調，接下來，政府也要在健康照護上給消防同仁更多的支持。簡報中提到的「創傷後壓力症候群」，就是同仁工作上很大的隱憂，她要請內政部及消防署，持續關注並強化協助消防同仁的心理諮商方案。

總統今抵達後，先聽取內政部消防署重要業務簡報，隨後視導消防同仁演練及搜索救援裝備展示。

總統致詞時表示，再過幾天，就是921「國家防災日」。今年因為疫情的關係，把地震救災演練改成線上參演，不過，即使形式改變，大家的準備也沒有減少。

除了肯定消防同仁的努力，總統也提醒大家，不論防疫或防災，都不能有任何鬆懈。尤其在極端氣候的挑戰之下，發生複合式災害的可能性越來越高，一定要持續加強台灣的韌性，提升防救災能量。

總統說，這也是過去幾年來，政府持續透過消防署訓練中心來加強國際交流訓練，並充實軟硬體設備的原因。我們希望讓所有來這裡受訓的消防同仁，都能藉由各式各樣的模擬場地，來強化災害應變能力。

總統強調，政府非常重視大家的專業及訓練，也希望提供更好的工作環境，包括裝備器材的強化、消防車輛的汰換、老舊分隊內部設施的改善，政府都設下了目標，也逐步在做。

總統指出，在救災救難的現場，消防同仁都承受著高度風險和壓力，我們將持續努力，讓辛苦的消防弟兄姊妹們，在執勤上更有保障，「各位多一分力量，台灣的防災、救災也多一分力量」。

最後，總統肯定及感謝消防同仁在工作崗位上盡心盡力，守護民眾的生命財產安全，並預祝同仁中秋節快樂。

包括內政部長徐國勇、消防署長蕭煥章及立法委員羅美玲等亦出席此項活動。