「萬里蟹」品牌今年邁入第10年，由於產季將至，新北市漁業處推薦富基魚市及野柳漁港有熟凍宅配服務，民眾無須擔心長途運送會影響活蟹品質，藉由熟凍品質反而更穩定，回溫即可上桌輕鬆品嘗萬里蟹的鮮、甜滋味。

北海岸最著名的漁產品「萬里蟹」包含花蟹、三點蟹及石蟳，皆屬於天然野生海蟹，只要離開海水或接觸到淡水，容易夭折死亡，也因此活蟹宅配較其他漁獲困難許多。

新北市政府為了增加萬里蟹通路，於2014年起鼓勵漁民從事熟凍萬里蟹宅配服務，並會同台北海洋技術學院共同舉辦萬里蟹熟凍產銷研究，讓從業漁民及民眾可以了解，只要有品質，熟凍蟹重新料理一樣美味無比。

漁業處表示，富基魚市及野柳漁港已有不少攤商及漁民在從事熟蟹宅配服務，饕客擔心退冰或加熱過頭，導致風味流失不好吃，但是其實用簡單加熱料理的方式也可以讓熟凍萬里蟹復生，先由漁民攤商幫忙煮熟，民眾只要在家加熱烹調就好。

首先將萬里蟹直接斬塊，熱鍋放入切丁的蔥薑蒜，再放入切塊萬里蟹，倒入米酒後翻炒，等螃蟹回溫後倒入蛋液，持續翻炒到蛋液成蛋碎，就是一道看起來很費工，但其實非常懶人作法的桂花萬里蟹，如果覺得顏色太淡的民眾，也可以放入醬油蠔油等調色，看起來更加美味，萬里蟹無論煎煮炒炸都相當美味。