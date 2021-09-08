高雄市地政局為提升高雄市不動產經紀人員的服務品質，並充實專業素養及樹立優良典範，今年特別首次舉辦「高雄市優良不動產經紀人員評選」，「仲介經紀人員」組共選出10名績優仲介，其中信義房屋就獲選6名成為最大贏家，顯示信義房屋在高雄地區的服務相當優秀，深獲官方肯定。

本次評選分為「仲介經紀人員」、「代銷經紀人員」等2組，分別由仲介及代銷等公會推薦參賽人選，除了要檢附不動產經紀人證書或營業員證明之外，還要有良民證、個人自傳、個人薪資扣繳憑單等相關資料，審查方式頗為嚴格。信義房屋表示該獎項是由公部門舉辦，並找來各個領域的專家評選，呈現給消費者的價值感不同，對於獲選的仲介公司及同仁都是一大肯定。

信義房屋高一區協理陳毓禮表示，該獎項與金仲獎稍有不同，金仲獎是由各地的仲介公會自行決定評選標準，但高雄市地政局所舉辦的這個競賽相對更為嚴謹，更重視房產相關的法規、專業知識等，而非採用絕對績效來評比，還要每個人輪流接受評審的面試，比單一業績的獎項甚至更難得。

陳毓禮同時表示這6位同仁未必都是業績最好的TOP SALES，但在服務品質、社區經營、專業能力等都獲得最高分數，能夠雀屏中選也顯示房仲的服務愈來愈受重視，正值是信義房屋成立40周年之際，期望全台信義同仁都將好服務、好工作、好生活的企業理念告訴消費者，期望創造永續好生活。