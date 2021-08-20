英特爾（Intel）擴大與台積電合作，新繪圖晶片將採用台積電5奈米、6奈米及7奈米三大先進製程，激勵台積電股價止跌回升，早盤一度達新台幣563元，漲4元。

英特爾舉辦架構日活動，宣布推出一系列新產品，並揭露與晶圓代工廠台積電擴大合作的細節。其中，Xe-HPG架構的Alchemist繪圖晶片採用台積電6奈米製程，Xe-HPC架構Ponte Vecchio繪圖晶片中的連結晶片及運算晶片分別採用台積電7奈米及5奈米製程。

台積電對此表示，不評論特定客戶。不過，英特爾是台積電長期客戶。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.07美元，收在110.52美元，漲幅約0.06%。連帶帶動台積電今天股價止跌回升，至9時4分一度達新台幣563元，漲4元，市值增加1037億元，回升至14.59兆元，貢獻指數約33點。（編輯：張均懋）1100820