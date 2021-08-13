捐款1000元支持麻二甲之家，送正港麻豆文旦1箱。台南青農聯誼會麻豆分會會長李佩娟2年多前發起「柚農傳愛」活動，號召聯誼會青農捐贈自家文旦給麻二甲之家，讓麻二甲之家當捐款義賣品，不僅獲得捐款人好評，也起了拋磚引玉之效。今年義賣贈柚活動也已展開，更有玉柚園樂活農產、明佑好柚園、金梅文旦果園、二寬果園加入贈柚陣容。

李佩娟說，聯誼分會秉持著在地深耕、回饋在地的理念，經常參與公益活動，2年多前她們想到為何不直接幫助在地的慈善公益機構，於是李佩娟直接到位於港尾里的麻二甲之家按門鈴談捐贈合作。

麻二甲之家由國際單親兒童文教基金會創辦，協助安置照顧家庭變故、失依兒童及未婚懷孕少女，1992年於麻豆設立，不少附近學校老師、居民都是麻二甲之家志工。

麻二甲之家執行長王惠敏說，機構並不是營利單位，經費除了政府補助，社會大眾捐助是很重要來源，平時是有民眾會捐贈一些民生物資、文具，但捐贈一大批文旦，當時也是首次遇到，最後在討論後，把這些文旦當成捐款贈品，一方面用在地的文旦來增加大眾捐款意願，一方面也是推廣麻豆文旦。

麻豆青農第1次的「柚農傳愛」活動，募集到120箱文旦，有的青農家裡沒種文旦，但愛心不落人後，另外捐贈白米現金。活動推出後大獲好評，第2年再度舉辦時，有更多在地柚農加入，參加捐款活動民眾也大增。

李佩娟說，很高興「柚農傳愛」活動有起了拋磚引玉作用，今年活動已經起跑，想支持公益的民眾，只要捐款給麻二甲之家1000元，就可以獲得正港的10斤裝麻豆文旦1箱，收到文旦，可以從紙箱看看是出自哪個柚農柚園，滿意的話，也請繼續支持麻二甲之家及麻豆柚農。