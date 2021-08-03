新冠肺炎重創各行業，新北市議員葉元之今（3日）在臉書表示，最近收到各界許多訊息，有的是生活遇到困難，有的則是想幫助他人，他建議政府做為平台讓社會互助。新北市社會局則表示，將推出「待用餐」的平台，計劃募集數百家待用餐店家，讓餐廳有生意，也可幫助尋求溫飽的人。

葉元之指出，不少餐廳業者反映政府的政策幫不到他們，一位開店6年的老闆就說，之前政府發放消費券，對他們這種小店沒有效益，幾乎沒人拿去消費，因為一般消費者幾乎都是拿去賣場、超商一次性購買民生用品。

葉元之說，也有許多人發揮人飢己飢精神，想幫他人度過難關，一位楊先生就詢問他，想小額捐款給新北這陣子需要求溫飽的弱勢族群，例如捐贈待用餐之類的，「有哪些窗口可以受理？」

葉元之表示，這代表政府的紓困方案，並不能幫助到全部的人，但是民間卻充滿了愛心的豐沛能量，願意幫業者或求溫飽者度過難關。政府至少可以做為一個平台，媒合各界力量，發揮社會互助的精神。

葉元之向新北市社會局反映後，社會局透露，即將推出「待用餐」的平台，計劃募集數百家待用餐店家。店家將獲得經費，用來提供弱勢者一餐100元的餐飲，不僅有生意可做，也可幫助因受困而沒有飯吃的人。有意加入者歡迎與社會局連絡。

至於愛心捐贈者，可以捐款給「新北市愛心大平台」，註明加入待用餐計劃，可指定捐給任一區的店家，或由市府幫忙調度。葉元之說，許多基層反映得不到政府的協助，但中央堅持不願普發現金紓困，還要搞浪費成本的五倍券振興方案，社會互助正可補上政府的不足。