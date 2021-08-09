國內疫情逐漸趨緩之際，行政院證實朝「振興五倍券」方向規劃來振興經濟。台北市長柯文哲透露，目前北市有3大紓困振興方向，包含北市將推出「敬老卡紓困專案」，每名長者約1500元，還有精準補貼餐飲、夜市和旅遊業，以及執行產業轉型。

柯文哲直言，目前中央也還沒確定是發現金還是五倍券，地方政府振興原則還是要搭配中央，通常中央有決策之後，才會比較好規劃。

柯文哲表示，北市敬老卡每個月提供免費480點（1點1元），根據5至6月的台北捷運，運量僅剩四分之一，代表長者每個月480點沒有使用，既然沒有用，就考慮別將這些錢吃掉，將算一個數字發給長者使用。

柯文哲說，因此針對長者有補償費，若每位長者若以1500元估算，以敬老卡既有及追加預算共7億元來進行專案。

台北市社會局受訪時則補充，目前預計發480元乘以3個月，也就是1440元左右，詳細規範都還在討論當中。

柯文哲指出，另外還要特別支持部分行業，包括餐飲、夜市和旅遊業，因為現在都要掃描QRcode，如果有店家拿QRcode，有多少錢就直接補貼，做到「產業精準補貼」，是目前北市正在研議方式。

柯文哲認為，防疫、紓困、轉型當中，仍以「轉型」比較重要，不管是電商、物流或無現金交易，在轉型過程中如何執行，是目前正在思考的。

柯文哲強調，儘管北市今年2月發表過白皮書，但真的在今年5月至7月實際發生疫情後，這份白皮書要再做精進修正，因此北市三大紓困方案為，敬老卡專案、產業精準補貼與產業轉型。