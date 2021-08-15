行政院五倍券政策13日急轉彎，民眾免付1千元可免費領券。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，此事反映出蘇貞昌權力意志受挫，蘇內閣重大政策被迫改弦更張。此外，《美麗島電子報》董事長吳子嘉則認為蘇貞昌可能在明年2月內閣改組被換掉。對此，台南市議員謝龍介直言，游盈隆說的已經貼近事實了，但他認為蘇貞昌下台的時間「原本會更早」。

台南市議員謝龍介。（圖/本報資料照，洪榮志攝）

游盈隆14日在臉書上表示，五倍券是蘇內閣重大政策，不論在野黨或黨內立委如何反對，蘇內閣頂多就是微調，不願放棄「民眾需自付1千元」的核心主張，但如今連這也放棄，意味蘇貞昌權力意志受挫，蘇內閣重大政策被迫改弦更張，當然是大新聞。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉同日則在自己的談話節目《董事長開講》中指出，黨內派系如英系立委出面反對蘇揆，應是蔡英文總統授意，他更爆料9月15日立院開議後，內閣會有小幅改組，衛福部長陳時中可能會被前駐泰代表李應元替換掉，去參選台北市長，明年2月1日則會有大改組，屆時蘇貞昌很可能會下台。

對此，謝龍介今(15日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」中表示，他認為，其實蘇貞昌本來是準備在今年公投之後下台，游盈隆說的有一點貼近事實，而早在7月中，他就請台南市長黃偉哲向民進黨中央政府建議，發放每人5000元的消費券，但當天卻接到行政院高層親自致電，指不能說是消費券，但他想說的是，民進黨南部立委這次會群起反對讓基層民眾還要花1千元領券，是因為聽到太多人民的反彈，縣市首長和立委都知道，蘇貞昌會不知道嗎？

謝龍介強調，他也不想取笑政策大轉彎這件事，但這過程中，有政院高層明知有人拿不出一千元，卻堅持要大家掏一千元出來領券硬幹，這代表這個政府不值得百姓信賴了。